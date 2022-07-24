Во время залпового ливня в Сочи погибла женщина

Подтверждена гибель одного человека во время залпового ливня в Сочи, сообщил главк МЧС по Краснодарскому краю.

Глава города Алексей Копайгородский уточнил, что погибла женщина, передает ТАСС.

Замглавы УВД по городу Александр Папанов сообщил, что повреждено много автомобилей.

Копайгородский рассказал, что «много жителей сейчас без света из-за подтопления электроподстанции», но «соцобъекты запитаны от генераторов». Он заверил, что «бригады ресурсоснабжающих предприятий усиленными составами устраняют аварийные ситуации».

Глава города сообщил, что «несколько улиц было затоплено», но «вода с дорог, открытых территорий уходит естественным путем», а «из подвалов, с цокольных этажей» ее «выкачивает техника». Кроме того, сообщается, что «движение на основных магистралях уже восстановлено». Власти Сочи намерены ликвидировать последствия непогоды к утру 24 июля.

Напомним, в Сочи сильнейший ливень привел к подтоплению цокольных этажей, трасс и придомовых территорий, а также подстанций, в связи с чем электроснабжение было отключено.

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