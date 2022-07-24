 

Libération – парижским магазинам сказали закрыть двери ради экологии

24.07.2022, 1:20, Разное
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Власти Парижа выдали предписание магазинам, оборудованным кондиционерами, закрывать двери. Прежде они держали их открытыми, чтобы привлечь покупателей. Но из-за жары, которая стоит во Франции, расходуется слишком много электроэнергии и это вредит экологии, пишет Libération.


AP

Владельцам парижских магазинов, оборудованных климат-контролем, предписано с 25 июля держать свои двери закрытыми, пишет Libération. Так что со свежестью, которая доносится из раскрытых дверей на улицу, покончено, сетует автор статьи.

При этом в столице Франции жара достигает +40 °C. Но власти таким указом пытаются бороться с излишним расходованием электроэнергии, потребление которой сейчас стараются сокращать. Они также говорят об усилиях по сдерживанию потепления климата.

Из этого указа исключены рестораны и бары с террасами. Но магазины открывали двери, чтобы заманить клиентов. Так что эта мера может дорого обойтись бутикам: клиентов, возможно, станет меньше. Если же они предписание нарушат, то рискуют получить штраф до €150.

Париж в этой области не новатор — такие же меры уже приняты в трёх других французских городах: Лионе, Бурк-ан-Бресе, Безансоне. «Это решение разумное и принимается ради планеты и, соответственно, ради нас всех», — заявил мэр Лиона, член партии экологов. Он также призвал коммерсантов гасить витрины и вывески раньше, а также переходить на светодиодные лампы, пишет Libération.

    



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