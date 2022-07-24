Как укладывать короткие волосы: повседневные прически, которые помогут выглядеть изысканно и современно (идеи и техника)

Есть много способов изменить свой внешний вид без визита в салон красоты. Один из них – это сделать новую укладку шевелюры. Даже если ваши волосы не отличаются большой длиной, у вас всегда есть возможность уложить их по-новому. В статье мы приведем несколько повседневных причесок для коротких прядей, которые помогут вам выглядеть современно и изысканно, а также поделимся техникой их создания.

Высокий пучок

Эта прическа идеально подойдет для создания повседневного женственного образа. Зачешите волосы назад. Создайте высокий конский хвост, выпустив несколько прядей по бокам.

Сделайте из хвоста немного взъерошенный пучок. Расположите пряди по бокам таким образом, чтобы они обрамляли лицо.

Косички спереди

Это одна из самых простых причесок. Возьмите две тонкие пряди спереди, разделите их на три части и заплетите косы. Вы можете украсить их ленточками, подвязками и другими аксессуарами.

Вы можете носить такие косички как с собранными, так и с распущенными волосами.

Скрученная прическа

Эта прическа придаст вам женственный и расслабленный вид. Возьмите две пряди сзади и скрутите их до затылка. Свяжите их вместе с помощью ленты или заколки.

Эта прическа идеально подойдет женщинам с волнистыми волосами. Перед ее созданием желательно нанести на шевелюру крем для укладки.

Боковая коса

Этот стиль подойдет девушкам с волосами длиной до нижней части шеи. Создайте прямой пробор и разделите шевелюру на две части.

Возьмите одну из прядей спереди и заплетите косу от корней до кончиков. Вы можете добавить такие аксессуары, как заколка или диадема.

Пучок из двух кос

Разделите волосы пополам и в задней части создайте с каждой стороны французскую косу. Соедините две косички в нижней части затылка и сделайте пучок. Закрепите его с помощью заколки.

В стиле 90-х годов

Тенденции красоты 1990-х годов вернулись в моду. Эта прическа напоминает нам о стиле тех лет.

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Зачешите волосы назад так, чтобы у вас получился объемный верх. Закрепите только верхнюю часть прядей заколками-невидимками.

Оставьте две пряди для обрамления лица и зачешите их кончики назад.

Хвостик с прямым пробором

Эта прическа выглядит естественно и элегантно. Слегка увлажните волосы. Выпустите передние пряди и создайте сзади низкий хвост.

Сделайте прямой пробор и соберите в хвост оставшиеся пряди. Закрепите их резинкой. Если вы хотите создать непринужденный образ, выпустите несколько прядей около лица.

Прямой пробор и открытое лицо

Эту прическу следует попробовать, если ваши волосы достаточно длинны, чтобы их можно было зачесать за уши. Она подходит как женщинам с прямыми волосами, так и обладательницам кудрей.

Создайте прямой пробор. Затем зачешите передние пряди назад. Такая прическа откроет и подчеркнет ваш овал лица.

Объемная укладка

Эта прическа подойдет круглолицым женщинам, так как она визуально удлиняет черты. Нанесите на сухую и расчесанную шевелюру средство для укладки. Распределите его с помощью расчески.

Создайте желаемый объем, зачесывая волосы вверх и назад. Закрепите прическу фиксирующим спреем.

Челка и завитые кончики

Этот образ подойдет женщинам, носящим челку. Нанесите на шевелюру увлажняющий крем. Равномерно распределите его по волосам. Создайте ровный пробор.

Добавьте небольшое количество термозащитного спрея. Завейте нижнюю часть прядей щипцами. Это придаст вашему образу больше непринужденности.

Заключение

Создание таких причесок не займет у вас много времени. Вы сможете преобразить свой облик за считаные минуты.