Мнение: Увеличилось число расстроенных людей из-за того как русские решили воевать

Увеличилось число расстроенных людей из-за того как русские решили воевать.

Американец, сражающийся за Украину, который служил в армии США с боевыми командировками на Ближнем Востоке, описал постоянные российские бомбардировки города Северодонецк в украинском регионе Донбасс как “самое близкое к аду, что я когда-либо видел”.

По оценкам Вооруженных сил Украины, Россия использует в восемь раз больше артиллерийских боеприпасов каждый день, выпуская на тысячи снарядов больше, чем украинцы, и сводя на нет их усилия.

“Мы потеряли трех парней”, – сказал солдат после боев под Северодонецком. “Мой командир был убит там. Там был убит мой приятель. Когда такое происходит, трудно представить, как двигаться дальше ”.

Украинские потери были огромными: по собственным оценкам Украины, от 100 до 200 жертв в день в худшие моменты войны. Эти жестокие потери подорвали моральный дух в рядах и в других подразделениях, заявили пять неукраинских солдат в интервью за последний месяц. Четверо солдат не раскрыли свои личности и попросили, чтобы их имена не разглашались из соображений их безопасности и чтобы они могли свободно рассказывать о своем опыте.

“Число людей, которые расстроены и имеют низкий моральный дух, увеличилось, и это отчасти из-за того, как русские решили воевать”, – говорит Рипли Роулингс, подполковник морской пехоты США в отставке и писатель, который снабжает иностранных боевиков в Украине через свою базирующуюся в США организацию

Роулингс, который недавно побывал в Украине и отправил туда все, от оптических прицелов и очков до грузовиков и электровелосипедов, сказал, что “около половины подразделений, которые мы поддерживаем, в последнее время сильно пострадали”.

https://www.nbcnews.com/news/world/ukraine-russia-foreign-soldiers-invasion-morale-us-veterans-rcna39268 – оригинал на английском

Тут не Ирак и не Афганистан, тут все по взрослому.

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