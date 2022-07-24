 

ВВС Британии увеличили число разведывательных полетов после начала Россией СВО

24.07.2022, 0:20, Новости дня
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После того, как Россия начала специальную военную операцию (СВО) на Украине, число полетов самолетов-разведчиков ВВС Великобритании RC-135W Rivet Joint заметно выросло, свидетельствуют данные британского минобороны.

В декабре RC-135W провели шесть вылетов, в январе – девять, в феврале – 12, в марте – 18 вылетов, в апреле – 12 раз, в мае – 14. На этой неделе RC-135W также наблюдает за российскими войсками, находясь над Черным морем вблизи Украины, передает ТАСС.

Напомним, украинские военные оснащены натовской аппаратурой связи и могут получать данные от натовских самолетов-разведчиков, которые держат Черное море под плотным наблюдением. Официально и НАТО, и Пентагон заявляют, что не дают украинским войскам целеуказание против российских кораблей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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