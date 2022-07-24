Украинские войска обстреляли Ясиноватую из «Града»

Ясиноватая подверглась украинскому обстрелу из БМ-21 «Град», выпущено 10 ракет, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрел произошел в 21.40 мск со стороны Авдеевки. До этого, в 21.10 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 мм. Ясиноватая находится примерно в 25 км от Донецка, здесь расположена крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. В направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с позициями украинских войск, передает РИА «Новости».

Утром в субботу представительство ДНР сообщило, что украинские военные за сутки обстреляли республику 41 раз, выпустив 301 боеприпас, в результате семь мирных жителей получили ранения.

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