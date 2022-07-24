Сильнейший ливень затопил дороги и подстанции в Сочи

В Сочи сильнейший ливень привел к подтоплению цокольных этажей, трасс и придомовых территорий, а также подстанций, в связи с чем электроснабжение было отключено, информирует пресс-служба администрации города.

В сообщении говорится, что «ливень в Центральном и Хостинском районах привел к затоплениям территорий – дороги, придомовых территорий и цокольных и первых этажей зданий». При этом «датчики опасных явлений сработали на реках Хоста, Мацеста, Бзугу, Кудепста». Кроме того, «подтоплены подстанции, что привело к отключению электроэнергии». К «устранению последствий и оказанию помощи в Сочи готовы более 1100 специалистов и почти 400 единиц техники», передает РИА «Новости».

Напомним, в Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. В ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщили, что ливни, грозы и опасность выхода рек из берегов сохранятся до 24 июля, есть опасность формирования смерчей над морем от Анапы до Магри.

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