Ольгин день или Ольга Страдница: что нельзя делать 24 июля

Согласно народному календарю, 24 июля 2022 года – праздник под названием Ольгин день или Ольга Страдница, Ольга Сеногнойка. Православные же сегодня почитают память святой Евфимии Всехвальной, а также Киевскую княгиню Ольгу, которая первая из правителей на Руси приняла христианство.

История

Согласно легенде, Ефимию отдали на растерзание животным за ее несокрушимую веру. Идя на казнь, девушка обратилась к Господу, просила, чтобы ее мучения закончились. Случилось чудо: львы и медведи лишь облизали ей ноги. Однако одна медведица все же ранила Ефимию, после чего девушка умерла. После смерти мученицы в городе произошло землетрясение.

Княгиня Ольга была женой князя Игоря и матерью Святослава. Игоря убили древляне во время сбора подати, за что Ольга жестоко отомстила им. Посетив Константинополь, она приняла крещение.

Традиции

24 июля называют Ольгой Страдницей неспроста. Дело в том, что в это время народ занимался жатвой, готовил сено на зиму.

Что нельзя делать 24 июля

В этот народный праздник запрещено ругаться с родственниками и другими близкими людьми, так как в противном случае человек осквернит свою душу. Нельзя лениться и занимать деньги. Тем, кто отмечает в Ольгин день именины, не стоит мыться, одалживать хлеб, а также соль и деньги.

Приметы

Говорят, сны в ночь на 24 июля – вещие. Они могут исполниться в течение 10 дней. В народный праздник Ольгин день приснилось крещение – к скорой смерти, украшение елки – к долгой жизни. Если во сне человек пил воду, значит, будет страдать в личной жизни. Если приснилась война – это к покою.