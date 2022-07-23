WT – «лучше, чем есть жуков» — рекордная инфляция вынуждает американцев заняться садоводством

Рекордный с 1981 года уровень инфляции в США вынуждает американцев начать выращивать овощи и фрукты в своих садах или в специально предназначенных для этого общественных садах, передаёт The Washington Times. Среди американских садоводов всё большей популярностью пользуются болгарский перец, помидоры, огурцы, тыква и ягоды, особенно клубника и голубика.



AP

Всё больше американцев выращивают овощи дома или в специально предназначенных для этого общественных садах, пытаясь перейти на более здоровое питание, а также сэкономить средства, пишет The Washington Times.

По данным Национальной ассоциации садоводов США, в условиях высокой инфляции и глобального дефицита поставок 35% американских семей выращивают овощи, фрукты и другие продукты питания у себя дома. По данным ассоциации, это каждая третья семья в стране, что на 200% больше, чем в 2008 году, то есть на 2 миллионов семей. При этом с 2021 года количество общественных садов увеличилось на 22%, включая около 29 тыс. общественных садов в ста крупнейших городах США.

По словам экономиста из Калифорнийского политехнического государственного университета Рики Вольпе, рост фермерских рынков, общественных садов и других источников продовольствия прямого потребления «ускорился во время COVID-19». Дальнейший толчок он получил с ростом инфляции, так как такие огороды часто помогают семьям с низким достатком прокормить себя.

«Местные альтернативы в вопросах продуктов питания повышают уровень продовольственной безопасности и улучшают доступ к продовольствию, особенно в сельской местности. В США также растёт городское фермерство, под которым понимается выращивание жителями городов и пригородов собственных продуктов питания, обычно на общественных участках, предназначенных для этих целей», — заявил Вольпе.

Впрочем, эксперты предупреждают, что сэкономить удастся, выращивая определённые растения. По словам специалиста по органическому земледелию Фила Наута, в своём саду он выращивает зелень, брокколи, цветную капусту, а также помидоры и перец. Кроме того, Наута сажает картофель — в магазинах недорогой продукт, — потому что он «может быть в шесть раз более питательным», если его посадить в хорошую почву.

«Я хочу, чтобы картофель, который я ем, содержал как можно больше питательных веществ, и, поскольку у меня есть место, я сажаю его каждую весну вместе с остальным», — приводит издание слова преподавателя в онлайн-академии садоводства в некоммерческой организации Thrive for Good.

По словам Вольпе, в Соединённых Штатах растёт популярность болгарского перца, помидоров, огурцов, тыквы и ягод, особенно клубники и голубики. А в климате Калифорнии, по его словам, также хорошо растут цитрусовые и инжир.

Как пишет The Washington Times, из-за роста цен и увеличения стоимости логистики продуктовая инфляция в США достигла самого высокого уровня с июля 1981 года. В связи с этим, по прогнозам экономистов, в этом году в среднем американская семья будет платить за продукты питания на $1 тыс. больше, что делает садоводство всё более привлекательной альтернативой, даже среди жителей крупных городов.

«Это лучше, чем есть жуков», — считает президент Института социальных и экономических исследований Brownstone Джеффри Такер.