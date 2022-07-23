 

NTD – рыба-робот из Китая очистит мировой океан от микропластика

23.07.2022, 23:53, Разное
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Учёные из Сычуаньского университета на юго-западе Китая создали рыбу-робота, которая в будущем поможет очистить мировой океан от загрязнений. Как передаёт NTD, устройство будет притягивать свободно плавающие кусочки микропластика. Пока биоробот плавает только на поверхности воды, однако команда планирует усовершенствовать его, чтобы он мог опускаться на глубину.

Рыбы-роботы, поедающие микропластик, — мечта эколога. И они стали реальностью. Учёные из Сычуаньского университета на юго-западе Китая создали бионическую машину, которая в будущем поможет очистить мировой океан от загрязнения.

Устройство длиной полтора сантиметра — мягкое и гибкое. Команда создала рыбок из материала с перламутровым оттенком.

ЮАНЬ ВАН, разработчица: Мы разработали лёгкого миниатюрного робота. Его можно использовать по-разному. Можно даже во время хирургических операций. Робота запускают в тело для разных манипуляций.

Рыба-робот приходит в движение, если на неё направить инфракрасный луч. Перемещается со скоростью 30 миллиметров в секунду — почти как планктон, дрейфующий в воде.

Устройство будет притягивать свободно плавающие кусочки микропластика. Их в океане бессчётное количество. Образуются после распада пластикового мусора. Следы микропластика учёные уже нашли в питьевой воде и продуктах питания.

ЮАНЬ ВАН: Микропластик небольшой, размером менее 5 миллиметров. Его пористая структура притягивает вредные вещества, такие как тяжёлые металлы. А это только усиливает его токсичность. Он вреднее для человека, чем обычный пластик, поэтому мы в первую очередь начали изучать эту проблему.

Биоробот сейчас плавает только на поверхности воды. Теперь команда планирует усовершенствовать его, чтобы он мог опускаться на глубину.

Дата выхода в эфир 22 июля 2022 года.



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