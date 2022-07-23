Россия заявила, что Sony и Disney ищут параллельные каналы импорта

“Все студии закрыли свои офисы, но это не значит, что они перестали поставлять фильмы. Это не говорит о том, что студии прекратили попытки найти для РФ канал распространения фильмов”, – цитирует Воронкова РИА Новости.

Он заявил, что хотя некоторые студии не могут заявить о работе с Россией, все они ищут пути для параллельного импорта продукции.

Ранее член совета директоров компании Роман Исаев заявил, что корпорация IMAX (которая предоставляет одноименную киносистему) покинула Россию.