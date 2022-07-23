 

Средняя дальность полета желтолихорадочного комара составляет 106 метров

23.07.2022, 23:35, Разное
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Научные сотрудники Университета Аризоны в Соединенных Штатах Америки определили, что желтолихорадочный комар пролетает за раз около 106 метров. Для экспертов это важная информация, так как насекомое является переносчиком желтой лихорадки, лихорадки денге и других заболеваний.

Данный вид комаров обитает на территории Африки, но в последнее время начал распространяться по Индии, Австралии, Южной и Центральной Америке. Именно поэтому специалисты заняли изучением особенностей его полета.

Эксперты рассказали, что важно узнать среднюю дальность полета комара, чтобы примерно определить местность, на которой необходимо проводить мероприятия по дезинфекции. Кстати, на дальность перемещения желтолихорадочного комара влияет время суток. Утром насекомые в среднем пролетали на 90 метров меньше.



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