Толчки от исландского вулкана обнаружили с помощью оптоволоконного кабеля

Ученые смогли обнаружить колебания в низкочастотном диапазоне волн, которые исходили от исландского вулкана. Помог им в этом волоконно-оптический кабель, который был проложен по его ледяной шапке.

Эксперты заинтересовались явлением и провели исследование, которое показало, что плавучая ледяная шапка вулкана Гримсвотн является своего рода естественным усилителем сигналов, берущих свое начало глубоко под землей. Она и помогла специалистам зафиксировать низкочастотные колебания. Известно, что этот вулкан – один из самых опасных в Исландии.

Ученые заявили, что точные причины возникновения низкочастотных толчков могут отличаться от их теорий, этот процесс является предвестником сильной активности источника вулканического или геотермального типа, из-за чего его содержимое может выплеснуться наружу.