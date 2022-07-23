Сотрудники агентства «Сохнут» в России начали «собирать вещи»

Еврейское агентство «Сохнут» тайно запустило план по переносу своих операций из РФ в Израиль, сообщают источники.

Jerusalem Post пишет, что управлять процессом репатриации планируется «дистанционно». По словам источника, близкого к агентству, после того, как российские власти задумались о прекращении деятельности «Сохнут» в России, его работники, «образно говоря, собирают вещи и оценивают свои задачи и деятельность», передает РИА «Новости».

Как информирует Jerusalem Post, в агентстве сложилось понимание, что решения сложной правовой ситуации вокруг него в РФ пока нет. В связи с этим в агентстве хотят создать систему, которая даст возможность подавать заявки на репатриацию дистанционно.

Напомним, в Басманном суде Москвы сообщили, что Минюст РФ просит ликвидировать «Сохнут». Беседа по иску назначена на 28 июля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что судебная процедура вызвана нарушением российских законов.

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