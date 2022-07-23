 

В Брюсселе рассказали об учениях НАТО в Черном море

23.07.2022, 22:59, Новости дня
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Учения НАТО Sea Breeze – 2022, которые стартовали 18 июля, никак не связаны с ситуацией на Украине, сообщил военный источник в Брюсселе.

Источник ТАСС подтвердил, что учения «носят плановый характер, нацелены на отработку военной совместимости», они являются крупнейшими в регионе с начала российской спецоперации на Украине. При этом, по словам источника, маневры «никак не связаны с российской агрессией на Украине».

Сообщается, что учения «проводятся в болгарских водах на значительном удалении от северной части Черного моря». В учениях задействовано 24 корабля и около 1,4 тыс. военных из 11 государств НАТО. При этом сам альянс в 2022 году не делал никаких публичных объявлений о начале маневров в Черном море.

Учения Sea Breeze-2021 проходили с 28 июня по 10 июля в черноморском регионе, в них были задействованы 5 тыс. военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран. В частности, учения проводились в Одесской области. Сообщалось, что в рамках учений украинские военные, военные стран НАТО и их союзников отработали «операцию по стабилизации кризисного региона».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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