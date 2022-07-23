Лавров прибыл в Египет
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Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Египет, с которого начинается его африканское турне, сообщают информационные агентства.
После Египта Лавров посетит Республику Конго, Уганду и Эфиопию, передает ТАСС.
Напомним, Египет нарастил закупки российской пшеницы почти в три раза – с 41 тыс. до 114,6 тыс. тонн. Также сообщалось, что Египет захотел вступить в БРИКС. Банки Египта решили подключить к российской платежной системе «Мир».
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