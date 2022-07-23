Мнение: Неисчерпаемые ресурсы России, снижение ставки ЦБ и 9 способов страховки

1. Миф Запада о том, что Россия – это колосс на глиняных ногах, что наша экономика не выдержит санкционного давления и мы немедленно достанем белый флаг, развеялся. Рассыпались также мифы о российской армии: мол, она у нас небоеспособна, логистика никакая, бойцы не мотивированы. На Западе постепенно осознают, что Россия в хорошей форме, и что дальше она будет только усиливаться (ссылка 1, ссылка 2):



Россия обладает практически неисчерпаемыми военными и экономическими ресурсами, заявил генерал-лейтенант бундесвера, инспектор сухопутных войск Альфонс Маис (Alfons Mais) в интервью Handelsblatt.

Маис считает, что с годами военный потенциал России будет только расти. По мнению военного, уже сегодня, в ходе специальной операции на Украине, российские войска показывают хорошую подготовку, в связи с чем он предостерег от недооценки Вооруженных сил России (ВС РФ). И дело не только в внушительном арсенале техники, но и в боеспособной живой силе, признал он. <…>

По мнению немецкого генерала, армия России получит на Украине большой опыт. По его словам, Россия располагает практически неисчерпаемыми ресурсами.

<…>

Экономика России проявила себе более сильной, чем представлял ее себе Запад. С таким мнением выступило издание Il Fatto Quotidiano.

Издание назвало российскую экономику сильнее, чем представляла себе Европа. Промышленность, сырьевой сектор и сельское хозяйство составляют значительную часть ВВП России, при этом сфера услуг преимущественно развивается внутри страны и играет меньшую роль по сравнению с другими государствами.

Кроме того, Россия завершила 2021 год с активным торговым балансом благодаря экспорту сырья, среди которых нефть и газ. Москва также накопила значительные валютные резервы на 630 миллиардов долларов, что в 1,7 раза превосходит показатели импорта товаров и услуг.

Россия является нетто-кредитором на международном рынке, поэтому другие государства больше нуждаются в ней, чем наоборот. В условиях конфликта с Украиной торговый баланс страны сохраняется активным, быстрый рост стоимости на черное золото и газ обещают значительные поступления налогов.

Поэтому Il Fatto Quotidiano назвало наивными надежды Евросоюза на изоляцию России без негативных последствий для самого региона.

2. Центробанк России в очередной раз снизил базовую ставку, сразу до 8% (ссылка). Эксперты не ожидали столь сильного снижения, но, во-первых, экономика России продолжает удивлять своей крепостью, а во-вторых, это должно помешать чрезмерному укреплению курса рубля, которое нам сейчас невыгодно.

Снижение ставки приведёт к удешевлению кредитов. Дешёвые потребительские кредиты подстегнут розничные продажи, доступная ипотека оживит недвижимость, кредиты для бизнеса также будут полезны для экономики в целом. Лично я кредитов не беру, равно как и большая часть моих обеспеченных знакомых. Но если кому-то хочется новый айфон прямо сейчас — кто я такой, чтобы указывать взрослым людям, как им жить?

Сейчас ставка по рублю вернулась к значениям уровня конца прошлого года. План США по развалу нашей финансовой системы явно провалился.

3. В Школе Капитализма я перечисляю девять способов подстраховаться на случай какой-нибудь беды. Цитирую из начала поста (ссылка):

То, что происходит сейчас с рублём, долларом, ценными бумагами и квартирами — абсолютная норма. Перестройка экономики, санкции, прокси-война с США — обыденные, рядовые явления. Если вы считаете иначе, вы похожи на пожарного, недовольного сиреной тревоги.



Работа у пожарных неплохая — дружный коллектив, тренировки в спортзале, усиленное питание, досрочная пенсия. Но вот когда начинается пожар, всё меняется: расслабленный отдых превращается в тяжёлый, зачастую опасный для жизни труд.



Ровно такой же цикл трясёт и нас с вами, обывателей. В спокойные годы рынки растут, зарплату повышают, мы уверенно смотрим вперёд и подсчитываем будущие барыши. Однако в итоге неизбежно наступает кризис, после чего соцсети заполняются жалобами на жизнь. Цитирую типичнейшее:



«Мне сейчас 35 лет, и последние 10-12 лет мне везло. Я нашёл любимое дело, которым мне нравилось заниматься, которое начало приносить мне деньги, меня самореализовывать, я открыл свой ресторан, вот это всё. И у меня сложилось впечатление, что я только-только начал жить. Пошли доходы, начал строить дом на даче. И тут началось! Кто-нибудь думал года три назад, что сначала начнётся пандемия, границы закроются? Потом кто бы сказал мне год назад, что типа, чувак, через 8 месяцев Макдака в России не будет?»