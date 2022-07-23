Роспотребнадзор высказался о ситуации с обезьяньей оспой в России

Роспотребнадзор держит ситуацию под контролем. Как пишет РИА Новости, “подтвержденных случаев заболевания обезьяньей оспой” в РФ нет.

Роспотребнадзор заявляет, что приняты все меры, чтобы не допустить завоза оспы обезьян и остановить распространение заболевания.

Ранее сообщалось о первом случае заболевания обезьяньей оспой в России. Гражданин Европы вернулся из поездки в Европу и заразился этой болезнью.

Министерство здравоохранения РФ направило в регионы методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян.