Роспотребнадзор высказался о ситуации с обезьяньей оспой в России
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Роспотребнадзор держит ситуацию под контролем. Как пишет РИА Новости, “подтвержденных случаев заболевания обезьяньей оспой” в РФ нет.
Роспотребнадзор заявляет, что приняты все меры, чтобы не допустить завоза оспы обезьян и остановить распространение заболевания.
Ранее сообщалось о первом случае заболевания обезьяньей оспой в России. Гражданин Европы вернулся из поездки в Европу и заразился этой болезнью.
Министерство здравоохранения РФ направило в регионы методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян.
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