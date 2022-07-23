 

В пяти городах Сербии установлены температурные рекорды

23.07.2022, 22:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По данным Республиканского гидрометеорологического института Сербии, 23 июля в пяти городах страны были зафиксированы рекордные температуры.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на институт.

Температуру +40 градусов Цельсия зафиксировали термометры в сербских городах Куприя, Заечар и Неготин. Это рекордный показатель для данного года.

Всего на 1 градус меньше в Нови-Саде (Кикинда), Смедеревской Паланке и Курсумлии, Крагуеваце.

Температура, зафиксированная метеорологами в Белграде, столице Сербии, составила +38°C.

Ранее ВОЗ сообщила, что от экстремальной жары в Испании и Португалии погибло более 1700 человек.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.05.22 / Telegraph – Microsoft раскритиковали за цензуру и издевательство над языком «ради инклюзивности»

22.11.21 / Гостиница с полицейскими звездами

10.07.22 / Мнение: Видеосалон

24.05.22 / США вынуждены закупать детское питание у ФРГ

04.04.21 / Пресс-секретарь короля Лордерона заявил, что не в курсе о пандемии чумы в Стратхольме

18.02.21 / Ресурсные войны: Китай планирует сократить поставки редкоземельных элементов в США

24.03.21 / Кайя Гербер утверждена на роль в десятом сезоне сериала “Американская история ужасов”

10.06.21 / В Госдуме рассмотрят возможность принудительного участия школьников в военно-патриотических организациях

19.02.22 / Братья и сестры, они же — «родные»

15.03.21 / “Оскар-2021”: Аманда Сейфрид, Гари Олдман, Саша Барон Коэн и другие номинанты на премию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика