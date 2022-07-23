В пяти городах Сербии установлены температурные рекорды
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По данным Республиканского гидрометеорологического института Сербии, 23 июля в пяти городах страны были зафиксированы рекордные температуры.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на институт.
Температуру +40 градусов Цельсия зафиксировали термометры в сербских городах Куприя, Заечар и Неготин. Это рекордный показатель для данного года.
Всего на 1 градус меньше в Нови-Саде (Кикинда), Смедеревской Паланке и Курсумлии, Крагуеваце.
Температура, зафиксированная метеорологами в Белграде, столице Сербии, составила +38°C.
Ранее ВОЗ сообщила, что от экстремальной жары в Испании и Португалии погибло более 1700 человек.
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