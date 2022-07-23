ЦСКА заявил, что почти все игроки получили фан-карту

Почти все игроки ЦСКА получили фан-карту. Кирилл Брейдо – директор по коммуникациям армейского клуба – пообщался с ТАСС в субботу.

Брейдо заявил, что почти все игроки получили карту. Процесс для иностранцев более сложный. Мы уверены, что процесс будет завершен на следующей неделе.

Карта болельщика – это цифровая услуга, которая позволяет посещать футбольные матчи. Номер карты понадобится для покупки билетов или абонементов. Она также позволит вам получить доступ на стадион для аккредитации на игры РПЛ. Эта карта будет необходима всем, кто планирует посещать матчи: организаторам, участникам матчей, сотрудникам СМИ и болельщикам.