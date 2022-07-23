 

Невролог Дэниел Дж. Штраус из Германии рассказал, можно ли научиться шевелить ушами

23.07.2022, 22:10, Разное
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Немецкий специалист Дэниел Дж. Штраус заявил, что научиться шевелить ушами может каждый. Для этого необходимо лишь тренироваться. Долгое время все были уверены, что способность является врожденной и приобрести ее нельзя.

Ученый проводит исследования совершенно на иную тему. Он анализировал непроизвольные движения уха во время реакции человека на звуковые стимулы. Было выяснено, что кошки собаки и другие животные могут совершать непроизвольное движение ухом, если слышат сторонний звук. Люди способность также не утратили, но движения едва видимы невооруженным глазом.

По мнению эксперта, научится шевелить ушной раковиной вполне реально и это может сделать каждый. Насколько полезным будет данный навык, каждый определит для себя, но потребуется много тренировок мышц, расположенных вокруг ушей.



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