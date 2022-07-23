Ученые: солнечный свет заставляет мужчин употреблять больше пищи

Команда специалистов доказала, что аппетит мужчины можно усилить с помощью солнечного света. Из-за его воздействия сильная половина человечества большее ест и быстрее толстеет.

За контроль аппетита отвечают гормоны грелин и лептин. Первый ответственен за процесс энергетического гомеостаза и продуцируется на пустой желудок, а второй представляет собой переферический пептид. Эксперимент с участием мужчин продемонстрировал, что из-за воздействия солнечных лучей они больше едят с марта по сентябрь, а в холодное время года потребление пищи сокращается.

Данные подтверждали и эксперименты на лабораторных грызунах. Выяснилось, что солнечный свет побуждал в самцах желание искать и добывать себе пищу из-за повышения уровня грелина.