Блейзер — один из модных трендов весны 2022: с чем его можно стильно сочетать
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Блейзер – одна из самых практичных вещей в гардеробе любой женщины. Ведь с ним можно создать большое количество самых разнообразных образов. Вы можете его носить, как со спортивными брюками, так и с вечерним платьем. Предлагаем познакомиться с самыми стильными вариантами.
Блейзер – один из модных трендов
Женский пиджак необходим для создания базового гардероба. Дизайнеры предлагают широкий выбор модных блейзеров. Это могут быть жакеты из натуральной кожи, удлиненные модели, пиджаки декорированные пуговицами, с принтом, а также оверсайз. В тренде 2022 года не только классические расцветки, но и самые яркие: красные, оранжевые, желтые. Рассмотрим несколько модных сочетаний блейзеров с другой одеждой.
С мини-платьем
Такой вариант идеально подходит для вечернего мероприятия или похода в ночной клуб. Вы можете так отправиться и на романтической свидания. Ваш яркий и сексуальный образ не оставит равнодушным ни одного мужчину.
Пиджак и шорты
Удлиненный пиджак и короткие шорты позволят продемонстрировать ваши идеальные ножки, а также добавят образу очарования и женственности.
С брюками
Классический костюм всегда будет в моде. А цвет вы можете выбрать в зависимости от вашего настроения. Такой вариант подойдет для офиса, торжественного мероприятия, а также прогулки по городу. Когда у вас нет настроения надевать платье, смело выбирайте брючный костюм. Вы произведете в нем фурор.
С юбкой-миди
Обратите внимание на нежный и женственный образ. Вы всегда будете выглядеть стильно. Летом можно добавить спортивную обувь или туфли на каблуке, а в более холодную погоду ботильоны или сапоги.
С джинсовой тканью
Пиджак можно использовать в качестве повседневной одежды. Вы можете носить его с джинсами.
Джинсовая юбка отличный вариант для создания повседневного образа.
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Спортивные брюки и пиджак оверсайз
Ведущие бренды позаботились о любителях спортивного стиля в одежде. В прохладную погоду вместо курточки вы можете носить теплый пиджак. Теплые спортивные брюки, а также блузка или водолазка позволят вам даже в ненастную погоду выглядеть стильно.
С высокими сапогами
Яркий длинный пиджак можно сочетать с высокими сапогами на шпильках. Ваш образ невероятно сексуален.
С толстовками или джемперами
Весьма неожиданное сочетание? Однако, она вам непременно понравится! Добавьте теплые колготки или обтягивающие брюки, а также полусапожки. В таком виде никакая непогода не страшна! Тепло, уютно и стильно!
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