Блейзер — один из модных трендов весны 2022: с чем его можно стильно сочетать

Блейзер – одна из самых практичных вещей в гардеробе любой женщины. Ведь с ним можно создать большое количество самых разнообразных образов. Вы можете его носить, как со спортивными брюками, так и с вечерним платьем. Предлагаем познакомиться с самыми стильными вариантами.

Блейзер – один из модных трендов

Женский пиджак необходим для создания базового гардероба. Дизайнеры предлагают широкий выбор модных блейзеров. Это могут быть жакеты из натуральной кожи, удлиненные модели, пиджаки декорированные пуговицами, с принтом, а также оверсайз. В тренде 2022 года не только классические расцветки, но и самые яркие: красные, оранжевые, желтые. Рассмотрим несколько модных сочетаний блейзеров с другой одеждой.

С мини-платьем

Такой вариант идеально подходит для вечернего мероприятия или похода в ночной клуб. Вы можете так отправиться и на романтической свидания. Ваш яркий и сексуальный образ не оставит равнодушным ни одного мужчину.

Пиджак и шорты

Удлиненный пиджак и короткие шорты позволят продемонстрировать ваши идеальные ножки, а также добавят образу очарования и женственности.

С брюками

Классический костюм всегда будет в моде. А цвет вы можете выбрать в зависимости от вашего настроения. Такой вариант подойдет для офиса, торжественного мероприятия, а также прогулки по городу. Когда у вас нет настроения надевать платье, смело выбирайте брючный костюм. Вы произведете в нем фурор.

С юбкой-миди

Обратите внимание на нежный и женственный образ. Вы всегда будете выглядеть стильно. Летом можно добавить спортивную обувь или туфли на каблуке, а в более холодную погоду ботильоны или сапоги.

С джинсовой тканью

Пиджак можно использовать в качестве повседневной одежды. Вы можете носить его с джинсами.

Джинсовая юбка отличный вариант для создания повседневного образа.

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Спортивные брюки и пиджак оверсайз

Ведущие бренды позаботились о любителях спортивного стиля в одежде. В прохладную погоду вместо курточки вы можете носить теплый пиджак. Теплые спортивные брюки, а также блузка или водолазка позволят вам даже в ненастную погоду выглядеть стильно.

С высокими сапогами

Яркий длинный пиджак можно сочетать с высокими сапогами на шпильках. Ваш образ невероятно сексуален.

С толстовками или джемперами

Весьма неожиданное сочетание? Однако, она вам непременно понравится! Добавьте теплые колготки или обтягивающие брюки, а также полусапожки. В таком виде никакая непогода не страшна! Тепло, уютно и стильно!