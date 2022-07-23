Мнение: Удары по Одесскому порту

Относительно ударов по Одесскому порту. Если внимательно изучить опубликованные документы соглашения по вывозу зерна, то там нетрудно заметить, что:

1. Нет обязательств России не носить удары по Одессе. Есть лишь обязательства не атаковать инфраструктуру необходимую для вывоза зерна.

2. Уничтоженные катера в порту к вывозу зерна никакого отношения не имеют. Это военные цели, которые могут и должны уничтожаться в рамках достижения целей СВО, которые никуда не исчезли.

3. Данный удар просто показывает, что вывоз зерна согласно Стамбулу-1 не означает прекращение военных действий и удары по Одессе будут продолжаться.

4. Как это работает? Возьмите Ходейду в Йемене. В 2018-м году с июня по ноябрь за город в рамках операции "Золотая победа" шли интенсивные бои Саудовской коалиции при поддержке Израиля и США против хуситов, с ракетными и авиаударами, с тысячами погибших и сотнями единиц уничтоженной техники (саудиты и ко по итогу огребли). Все это не мешало процессу реализации договоренностей (хотя их тоже срывали) по заходу в порт Ходейды судов с продовольствием для голодающего населения Йемена. Договоренностей под эгидой ООН.

Так что война отдельно, зерно отдельно.

Истерики насчет ударов нужны для того, чтобы попытаться обеспечить прикрытие для ВСУ в Одессе с помощью соглашений по вывозу зерна. Худшее, что могла бы сделать РФ, это прекратить удары по ВСУ в Одессе и Одесской области из-за истерик Киева и его спонсоров. Надеюсь, удары будут продолжены. Лучший способ прекратить удары по Одесскому порту – вывести оттуда всю военную инфраструктуру, покуда город еще не освобожден.

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