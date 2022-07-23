 

«Правый сектор» разместил РСЗО на территории школы в ДНР

23.07.2022, 21:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Украинские боевики националистического батальона «Правый сектор*»* (экстремистская организация, запрещенная в России) разместили РСЗО на территории школы в ДНР, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Нью-Йорке боевики националистического батальона «Правый Сектор*»* на территории школы № 16 (ул. Есенина) разместили РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции Вооруженных Сил РФ и формирований Донецкой Народной Республики, тем самым провоцируя их на открытие ответного огня, при этом в подвале учреждения удерживают жителей близлежащих домов, фактически используя их в качестве «живого щита», – приводятся слова Мизинцева в Telegram-канале Минобороны.

Кроме того, по его словам, в «Белгород-Днестровском Одесской области в здании городской спортивной школы (ул. Независимости) размещены боевики украинских вооруженных формирований, на прилегающей территории – бронетехника, РСЗО и артиллерия, подходы к зданию заминированы», но об этом местное население умышленно не уведомлено.

Также в Артемовске на нижних и верхних этажах жилых многоквартирных домов (ул. Независимости) оборудованы опорные пункты и огневые позиции подразделений ВСУ, в подвальных помещениях размещены склады вооружения и боеприпасов.

В Минобороны заявили, что в Константиновке на территории школы № 6 (ул. 6-го cентября) дислоцируются подразделения территориальной обороны, а на подступах к учебному заведению развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки, при этом эвакуация местного населения из близлежащих жилых домов не проводилась;

По словам Мизинцева, в Краматорске неонацисты разместили огневые позиции и склады боеприпасов в жилых домах (ул. Парковая). Под предлогом якобы обеспечения безопасности боевики запретили местным жителям покидать свои дома, все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются;

Ранее в Минобороны заявили о том, что неонацисты заминировали мосты через реки Плоская Осокоровка и Конка в Запорожской области, чтобы взорвать их и обвинить российских военных в ударах по гражданской инфраструктуре.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08.20 / Если бы выборы президента Украины проходили сейчас, победу одержал бы Зеленский – опрос

21.03.22 / После обстрела шахты имени Засядько в Донецке под завалами остались 35 горняков

30.08.21 / Байдену доложили о ракетном ударе по аэропорту Кабула

30.12.21 / Самолет рейсом из Красноярска в Дубай сел в Новосибирске

09.10.20 / Детские школы искусств отремонтируют по нацпроекту в Горном Алтае

07.04.21 / Путин обсудит с правительством итоги реализации посланий президента

10.09.20 / Nissan выпустил 500-тысячный электромобиль Leaf

27.01.22 / Плющенко увезли в больницу прямо с тренировки

17.12.20 / “Вот это рот!”, “Главное не …бнуться совсем” – Королева рассказала, что ей доставляет удовольствие

11.08.21 / Российские ученые предлагают запускать космические корабли с военных самолетов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика