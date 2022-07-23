ВСУ нанесли удар по насосным станциям в Запорожской области
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Украинские беспилотники нанесли удар по насосным станциям в Розовском районе Запорожской области, есть повреждения инфраструктуры, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.
«Террористический киевский режим совершил три атаки беспилотными летательными средствами по насосным станциям в Розовском районе Запорожской области. Предварительно, уничтожена фильтровая установка второго подъема, труба, ведущая к машинному залу, повреждено машинное отделение, гаражи», – написал Балицкий в Telegram-канале.
Проверяется состояние центрального водовода. Информация по пострадавшим уточняется, отметил он.
Ранее украинские военные предприняли атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов на Запорожскую атомную электростанцию.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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