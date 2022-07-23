 

Россия эвакуировала 2,8 млн человек из ДНР, ЛНР и Украины

23.07.2022, 21:35, Новости дня
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Из опасных районов спецоперации Россия эвакуировала почти 2,8 млн человек, из которых 444 018 – дети, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Несмотря на жесткое противодействие украинских властей, без их участия, за прошедшие сутки из опасных районов республик Донбасса и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 27 207 человек, в том числе 4 138 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 795 965 человек, из которых 444 018 – дети», – приводятся слова Мизинцева в Telegram-канале Минобороны.

Он уточнил, что границу РФ пересекли более 450 тыс. личных автомобилей.

Мизинцев также рассказал, что в РФ работают более 9,5 тыс.пунктов временного размещения для беженцев. Всего от желающих эвакуироваться поступило почти 2,76 млн обращений.

Ранее в Минобороны сообщили, что «Правый сектор*»* (экстремистская организация, запрещенная в России) разместил РСЗО на территории школы в ДНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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