 

Очередное маленькое счастье Антона Гусева – Личное мнение

23.07.2022, 21:29, Разное
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Не прошло и пары месяцев с момента развода Антона Гусева с Викторией Романец, как тот демонстрирует в запрещённой и экстремистской соцсети своё маленькое счастье.


Фото: Соцсети

Счастье зовут Яна, и трясёт им Антошка с какой-то остервенелой энергичностью.

Развод разводом, а конвейер красивой, вылизанной картинки, в которой есть достаток, секс и романтика, ни на секунду останавливаться не должен.


Фото: Соцсети

Из отношений с Феофилактовой Гусев без простоя перешёл в отношения с Романец, из отношений с Романец — в отношения с «маленьким счастьем» по имени Яна.


Фото: Соцсети

Все женщины Гусева — на одно лицо: отпиленный и задранный по американской моде 20-летней давности нос, пришитая волосня, короткие ножки, дешёвые композитные виниры, налепленные на неправильный прикус, надутые филерами губы, страстная любовь к фотошопу и полное, как мне кажется, отсутствие ума.

Что у Гусева, что у его конвейерных, бюджетно перешитых женщин.


Фото: Соцсети

Смотрю я на этого Антошку «В трусах картошка» и диву даюсь: вроде, относительно молодой ещё человек, 33 года всего, а в башке — такой прокисший компот начала «нулёвых».

Фото часов на фоне шильдика автомобиля. «Барвиха Luxury Village» в локации фото. Поцелуи с девушками в замшевых сапогах, надетых под короткое узкое платье. BALENCIAGA и GUCCI — покрупнее и на видном месте. «Чуть-чуть гиалуронки в губки для увлажнения». И так далее, и тому подобное.

Кто-нибудь напомнит Антону и иже с ним, что 2002 год закончился 20 лет назад?

А в вашей голове какой год идёт? Успеваете идти в ногу со временем или застряли где-то там позади, как Гусев и его женщины?

Источник: Лена Миро



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