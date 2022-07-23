 

Мнение: Стивен Кинг про Бандеру, Грета Тунберг против НАТО и кто такие «независимые СМИ»

23.07.2022, 20:55, Разное
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1. В разговоре с пранкерами писатель Стивен Кинг назвал Степану Бандеру великим человеком и ещё много чего удивительного наговорил (ссылка):
 
 
 
Чуть позже писателю рассказали, что Бандера возглавлял геноцид поляков в 1943-1944 годах. Тогда Стивен Кинг написал в твиттере, что понятия не имел, кто такой Бандера, и что не видит смысла извиняться, так как во всём виноваты пранкеры, а не он.
 
Полагаю, Стивен Кинг говорит правду. Которая заключается в том, что американцам глубоко плевать на украинцев, на русских, на поляков и на всех остальных иностранцев вместе взятых. Это такая особая американская мораль: наши жизни заботят их гораздо меньше, нежели результаты последнего бейсбольного матча.
 
На это можно возразить: в Африке постоянно идут кровопролитные войны, но русские про них даже не знают. Отвечу: между нами и американцами есть огромная разница.
 
Первое. Мы не пускаем лживые слёзы по телевизору, рассказывая, как мы сочувствуем условным эфиопам или их противникам.
 
Второе, более существенное. Мы, в отличие от США, мирная страна, мы не разжигаем войны. Напомню, если бы США позволили Порошенко и Зеленскому выполнить Минские соглашения и перестать убивать жителей Донбасса, никаких боевых действий на территории Украины сейчас не было бы.

2. Грета Тунберг в связи с недавними событиями оказалась в сложном положении. Европа думает о распаковке угольных шахт, а также лихорадочно ищет способы купить побольше русской нефти и газа. Продвигать зелёную повесточку в таких условиях непросто.

И всё же Грета нашла, чем привлечь к себе внимание (ссылка):
 
Известная эко-активистка из Швеции Грета Тунберг выступила против вступления ее родной страны в Североатлантический альянс. Она опубликовала в Twitter фотографию, где на плакатах в том числе содержался призыв «Нет НАТО!». Лозунги были провозглашены в рамках стокгольмской выставки под патронажем организации Fridays For Future (FFF).

Конечно, в данном случае Грета говорит правильные вещи, но не стоит особенно её благодарить. Зелёные активисты поддерживают коллег по цеху, курдских активистов, которые активно выступают против вступления Швеции в НАТО, ведь вступление возможно только после выполнения сделки с Турцией, согласно которой часть этих самых активистов предполагается выдать на расправу Эрдогану по обвинению в терроризме.

Вообще, ESG-повесточка — очень опасная болезнь, и с началом спецоперации она никуда из России не ушла. У самых крупных наших корпораций есть ESG-отделы, работа которых заключается в том, чтобы саботировать энергетические проекты и продвигать по кадровой линии деструктивные меньшинства.

3. Википедия вышла на новый уровень иезуитства. Цитирую из новых правил: «Не следует использовать материалы российских, белорусских и украинских СМИ… для описания конфликта между Россией и Украиной» (ссылка).
 
Какие же СМИ подходят для Википедии? Конечно же, нейтральные. Например, американские, так как США совсем не ведёт прокси-войну против России. Подходят европейские СМИ, включая даже издания Польши и Финляндии, которые описывают русских в стиле «Фёлькишер беобахтер». И, вишенка на торте, независимыми считаются СМИ, «работающие на российскую аудиторию, но находящиеся за границей». Такие например, как Медуза — независимое СМИ, расположенное в независимой Латвии.

Источник: Место для дискуссий



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