Жамнов останется главным тренером сборной России по хоккею

Алексей Жамнов останется главным тренером сборной РФ по хоккею. Об этом в субботу ТАСС рассказал президент Федерации хоккея РФ (ФХР) Владислав Третьяк.

Жамнов был тренером сборной России, которая завоевала серебро на Олимпийских играх в Пекине. Летом контракт предыдущего специалиста с федерацией был расторгнут.

Третьяк заявил: “Да, он все еще там”, и добавил, что контракт Жамнова был подписан на один год.

В конце сентября 2021 года Жамнов (51 год) был назначен главным тренером национальной сборной по футболу. Он был генеральным менеджером в чеховском “Витязе” с 2006 по 2012 год. Он также работал в Мытищах (“Атлант”) в аналогичной должности. Был избран первым вице-президентом и генеральным менеджером московского “Спартака” после расформирования клуба. В 2018 году он был исполняющим обязанности главного тренера красно-белых. Жамнов был помощником Олега Знарка, тренера сборной РФ на Олимпиаде 2018 года. Команда завоевала золотые медали.