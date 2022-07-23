Четвертое место на Играх Дружбы на дистанции 200 м на спине занял пловец Рылов

Россиянин Евгений Юрилов, двукратный золотой призер Олимпийских игр на дистанции 200 м на спине, занял четвертое место на международных Играх дружбы. Соревнования проходят в Казани.

Николай Зуев, победитель из Татарстана, выиграл за 1 минуту 56,44 секунды. Вторым стал Алексей Ткачев из Санкт-Петербурга (1.57,86), третьим – Дмитрий Савенко из Калужской области (1.58,10). Рылов, представляющий Московскую область, показал результат 1.58,20.

Рылов, которому 25 лет, является двукратным олимпийским чемпионом в Токио. На Играх он также завоевал серебряную и бронзовую медали. Рылов был двукратным чемпионом мира в плавании на короткой воде и трехкратным чемпионом мира.

Бюро Европейской лиги плавания и Международная федерация плавания (FINA) отстранили российских и белорусских пловцов от участия в турнирах, проводимых под их эгидой. FINA отстранила Рылова от участия в концерте в честь Дня воссоединения Крыма, Севастополя и Российской Федерации 22 апреля. Он проходил на стадионе “Лужники” в Москве.