 

Золотые медали чемпионата России вручены хоккеистам ЦСКА

23.07.2022, 20:50, Разное
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Золотые медали чемпиона РФ вручены хоккеистам московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом пишет корреспондент ТАСС.
В прошлом сезоне ЦСКА во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина, обыграв магнитогорский “Металлург” со счетом 4:3.

Владислав Третьяк, глава РФХЛ, заявил на церемонии: “От имени Федерации хоккея России, от многочисленных болельщиков армейской команды для меня большая честь вручить вам медали, потому что вы действительно заслужили их уважение в честной борьбе”. Хотя были сомнения в способностях молодых тренеров, они доказали, что молодость может позаботиться о себе сама. Мы гордимся тем, что они стали нашими почетными гостями”.

ЦСКА – самый титулованный российский хоккейный клуб. Команда была 32-кратным чемпионом СССР и четырехкратным чемпионом России. На счету армейцев также 12 побед в Кубке СССР и 20 побед в Кубке европейских чемпионов.



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