Создан ИИ, способный «мыслить» на уровне младенца

Создана система на основе искусственного интеллекта, которая по уровню своего развития напоминает новорожденного ребенка. Эксперты хотели выяснить, как работает мышление малышей, и обучили ИИ с помощью видео, демонстрирующих все необходимые знания для развития в этом возрасте.

Давно известно, что младенцы с самых ранних пор понимают целых три понятия: твердости, неразрывности и постоянства. Были разработаны данные, учитывающие все эти концепции и включающие еще две: прямую инерцию и неизменяемость и направленную инерцию.

После демонстрации искусственному интеллекту различных сценариев, основанных на созданных данных, стало известно, что алгоритм отвергал ситуации, которые не соответствовали его уровню развития и мышления.