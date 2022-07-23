 

В РФ создан материал для хирургических нитей

23.07.2022, 20:45, Разное
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Специалисты создали материал для хирургической нити, который превосходит все существующие аналоги на основе синтетических компонентов. Состав включает паутину и наночастицы.

Разработка принадлежит исследователям из Российской Федерации. Они взяли паутину тигровых пауков и очистили ее от ненужных соединений и остатков жизнедеятельности членистоногих. Затем волокна положили в реакционный аппарат и покрыли их поверхность наночастицами углерода.

Такие манипуляции позволили добиться от материала инновационных качеств. Он получился прочным, экологичным эластичным и полностью безвредным для человека и окружающей среды. Хирургические нити на его основе выгодно отличаются от искусственных аналогов.



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