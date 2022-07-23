Мнение: Нарциссическая травма

Пост прочитала в ленте и предлагаю обсудить на его основе, чем “нарциссический пузырь” отличается от хороших границ.

Очень часто успешных в любви женщин и успешных в любви мужчин считают нарциссами, потому что их хорошие, прочные границы принимают за “нарциссический кокон” и “тотальную самовлюбленность”.

Но нарциссический кокон – это корона, а хорошие границы – это, наоборот, отсутствие короны.

Тема нарциссизма, нарциссической травмы и нарциссического гнева, которую в психологии начал Фрейд, это описания короны. Фрейд связывал нарциссическую травму с событием в жизни подростка или взрослого, которое позволило тому усомниться в своем всемогуществе.

Многие люди думают, что для избежания такой травмы надо поддерживать идею всемогущества. И не только думают, но и занимаются этим, кормя корону.

Единственный способ избежать нарциссическую травму – это избавляться от младенческого нарциссизма (нормального в раннем детстве) своевременно и верно, вовремя адаптироваться к миру. Тогда осознание, что ты ничего за других не решаешь, а рулить можешь только собой, не будет травмировать.

То есть единственная защита от нарциссической травмы – нормальное формирование границ.

Нарциссический кокон или пузырь – это то, что Лакан называл Воображаемым. Анни Райх описывала такой кокон как усилия нарцисса огородить уязвленное самомнение иллюзией всемогущества.

Кохут описывал нарциссический гнев, возникающий при столкновении детской грандиозности с реальными ограничениями.

Все писали о “ложной самооценке”, то есть о короне, из-за которой нарушается адаптация к реальности.

Откуда же у людей мысли, что на нарциссизм, то есть на иллюзию грандиозности можно опереться?

Эта глупость кочует из статьи в статью, из интервью в интервью.

Родители и супруги назначаются теми, кто должны с опахалам опекать корону нарцисса, чтобы та не падала.

Чуть что такой нарцисс впадает в гнев, если другие не хотят следовать его штурманству.

Но при этом нарциссами такой нарцисс обязательно считает других, тех, кто чувствует себя спокойно и уверенно, благодаря хорошим границам, благодаря опоре на свои реальные возможности, а не на воображаемую власть над миром.

Однако согласиться с этим нарциссической, то есть эгоцентрической, инфантильной (это все почти синонимы) личности очень сложно.

Она ищет способ любым путем сохранить свой кокон, то есть свою корону.

Нарциссическая личность ищет доказательства, что ее самомнение должно стать больше, тогда она будет чувствовать себя лучше.

Если попытаться уговорить нарциссическую личность отказаться от кокона и от иллюзий контроля над миром, она воспримет это как попытку отнять у нее права и придет в гнев.

Давайте разберем, для примера, диалог из интервью по ссылке:

“Как-то раз мы сильно опаздывали. Шофера предупредили еще с вечера. Час его нет. Другой его нет.

«Набери, – говорю, – этого гандона».

«Да, гандон нереальный», – соглашается Устя и тянется к своей розовой Vertu.

— Говорит, КАМАЗ застрял на Красногорке. Не разъехаться.

— Три часа? КАМАЗ? На правительственной трассе? Не разъехаться? Ой, сука, свистит!

— Знаешь, может, и свистит! И даже скорей всего… – абсолютно беззлобно соглашается Устя”.

Посмотрите, сколько энергии тратить на гнев автор.

Обзывать водителя совершенно бессмысленно, особенно ругать его в третьем лице.

Водителя можно уволить, если он плохо справляется, в крайнем случае можно сделать ему замечание напрямую, но это если и повлияет, то на будущее, а в настоящем уже нет. Поэтому злиться и беситься бесполезно, и люди с хорошими границами это понимают. Злиться почти всегда бесполезно, за редким исключением, когда злость нагревает пику и когда горячая пика в принципе уместна. Но это редкие случаи. В большинстве ситуаций лучше действовать в свою пользу, а не спускать пар в гудок.

Но корона мешает это увидеть, поэтому человек орет, топает ногами, багровеет от гнева, тратя много сил, вызывая отвращение у окружающих, то есть снижает свою СЗ, а по сути дела не добивается ничего или добиваясь вопреки своему гневу.

Обратите еще внимание, что Устя в диалоге не спорит с автором, соглашается с ее оценками, не воспитывает ее, но остается совершенно неуязвима для ее гнева, не заражается им, не тяготится им, ей словно абсолютно все равно.

Именно это и есть настоящая толерантность, терпимость, которую дают хорошие границы.

Удивительно ли, что у описанного человека такая благополучная биография в личной жизни?

С таким человеком приятно, комфортно, он поддерживает, но не грузит, он имеет хорошее чувство юмора и легкий характер.

Поэтому вся его ОЗ, сколько ее есть, быстро увеличивается при общении, это и называется рост СЗ.

Разберите другие примеры из этого интервью, которые показывают, что преимущества дает только хороший локус контроля, отсутствие короны и нормальные границы.