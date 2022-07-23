Мнение: Мда, были времена…

Особая специфика работы

“Пишу в последнее время редко – а все потому, что занят увлекательным делом: борюсь на муниципальных выборах с ФСБ-шником! 🙂 Вот так: пока некоторые только пишут no-more-putin или кидаются помидорами, другие реально сходятся с особистами лицом к лицу!

С бандитами мне уже неоднократно приходилось сталкиваться в острой предвыборной борьбе (кстати, одному такому случаю я собираюсь посвятить “Записки” №11; осталось только написать №10…) А вот с ФСБ-шниками – впервые. Интересно “почувствовать разницу”.

Работаем 2 недели, а разница уже видна. Налицо, так сказать, особая (особистская?) специфика работы. Собственно, пиаром как таковым противник пока не блещет; зато наше “муниципальное образование” УЖЕ испытывает нашествие короткостриженых и вообще на вид одинаковых молодых людей. ПОКА они только пристают с вопросами типа “А кто вы такие?”, “А почему вы здесь находитесь?”, “Ваши документы” и т.п. При этом тычут в нос удостоверение.

Хотя недавно усилили натиск: на митинге нашего фотографа натурально обступило трое, долго и нудно требовали документы, потом затолкали в машину и отвезли… слава богу, в отделение милиции. Вроде как на “удостоверение личности”. Подержали – и отпустили. Но сказали, что в следующий раз припаяют “фотографирование подходов к воинской части”.

Замечу, что выборы то я веду не на военном объекте, а во вполне себе мирном, абсолютно ОТКРЫТОМ населенном пункте Ближнего Подмосковья!

А в редакцию газеты уже пришел запрос из УВД – тоже понятно, кем инициированный. В принципе, интересный метод: попросту выдавить из гонки всех тех, кто работает на конкурентов. Бедняга фотограф, между прочим, уволился. Против бандитов работал, против ФСБ – кишка оказалась тонка…

Я его не осуждаю” (2005).

РОВНО 17 лет написал такой пост. А сейчас… Сейчас такое уже даже не вообразишь.