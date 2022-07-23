Мнение: Будут ли обменяны граждане США

Будут ли обменены граждане США, попавшие в плен на Востоке Украины

На этой недели SouthFront опубликовал обращения и истории американских наемников Александра Дрюке и Энди Хинха, которые в июне 2022 года были взяты в плен в Харьковской области Украины.

Одновременно в американских СМИ стали поднимать вопрос – какие существуют способы вернуть граждан США на родину. С учетом всех обстоятельств задержания Александра Дрюке и Энди Хинха такая возможно может возникнуть лишь в рамках процедуры обмена.

Официальные лица США сообщают, что находятся в постоянном контакте с украинскими коллегами и предпринимаю все усилия, чтобы включить наемников в очередной список обмена. Ранее, стороны конфликта уже неоднократно осуществляли обмен военнопленными. Однако, с точки зрения РФ и ДНР данные лица не имеют статуса военнопленных, так как являются гражданами третьей страны, которые приняли участие в вооруженном конфликте за денежное вознаграждение, другими словами их считают уголовными преступниками, которых обвиняют в совершении преступлений против граждан РФ и ДНР. В частности, им предъявлено обвинение в рамках статьи ст. 430 УК ДНР. Данная статья является полным аналогом ст. 359 УК РФ.

В соответствии со ст. 430 УК ДНР и ст. 359 УК РФ наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей.

Важным обстоятельством является то, что юридические действия в отношении задержанных проводятся правоохранительными органами ДНР. По всей видимости это обусловлено, тем, что в июле 2022 года власти ДНР сняли запрет на применение смертной казни в качестве высшей меры наказания. Ранее, другие 3 иностранных наемника уже были приговорены к расстрелы и ожидают исполнения приговора. Единственным шансом сохранить жизнь для этих осужденных остался акт помилование со стороны главы ДНР Дениса Пушилина. Вполне вероятна, что подобный приговор будет вынесен и в отношении Александра Дрюке и Энди Хинха.

Обмен наемников на военнослужащих ДНР или РФ представляется маловероятным в силу их юридического статуса. Означает ли это, что судьба американцев предрешена. Однозначно, нет. Существуют процедуры политического обмена осужденных, которые ранее уже неоднократно происходили между США и РФ (СССР). Последний подобный случай имел место 27 апреля 2022 года, когда состоялся обмен ранее осужденного в Российской Федерации гражданина США Тревора Рауди Рида на осужденного в США российского гражданина Константина Ярошенко. Юридически процедура была оформлена через акты помилования.

Таким образом, для граждан США существует возможность избежать смертной казни и вернуться домой. В тюрьмах США содержаться около 400 граждан РФ, значительная часть которых осуждена по политическим мотивам. Вероятно, самым ярким примером является Виктор Бут, который уже отбыл половину срока заключения в американской тюрьме.

Однако на пути политического диалога об обмене осужденными есть несколько подводных камней.

Во-первых, отсутствуют даже косвенные контакты между США и ДНР. Сложно представить, что ради отдельных граждан Вашингтон пойдет на установление даже неофициальных контактов с Донецком, ведь это будет означать признание ДНР как актора международных отношений.

Контакты по линии США – Украина – РФ – ДНР представляются малопродуктивными. Как было написано выше, Александр и Энди не имеют статуса военнопленных. Через украинскую сторону возможно было бы осуществить обмен если бы пленные официально являлись военнослужащими армии США, находились в Украине в качестве инструкторов в рамках соглашения меду США и Украиной и, конечно, не принимали непосредственное участие в боевых действиях. Последнее условие обязательно, так как США не признает себя стороной конфликта.

Остается канал США – РФ – ДНР. На этом пути основным препятствием будет общественное мнение жителей ДНР. За 8 лет агрессии со стороны Киева почти каждый житель республики потерял убитыми родных или близких людей. Жители ДНР жаждут возмездия. Для того, чтобы обмен состоялся руководству республики потребуется очень весомые аргументы, почему иностранные наемники, приговоренные к смертной казни или длительным срокам заключения помилованы и переданы российской стороне для последующего обмена.

Вместе с тем, есть сигналы, что РФ и часть руководства ДНР все же открыты для переговоров с США. Успех переговоров всецело будет зависеть от политической воли Вашингтона. От того какую цену готов заплатить американский истеблишмент, чтобы продемонстрировать своему населению приверженность принципу защиты своих граждан за рубежом всеми возможными способами. На текущий момент, к сожалению, для пленных, Байден не придумал ничего лучше, чем заявить о неких новых санкциях в отношениях лиц, причастных к удерживанию граждан США в плену. Каким образом «санкции» должны помочь американцам вернуться домой самый пожилой президент США не сообщил. Ситуацию также осложняет появляющаяся информация о том, что за вербовкой и организацией трафика американских наемников на территорию Украины стоят официальные структуры США, в частности USAID через посредников.

https://southfront.org/us-citizens-captured-in-ukraine-be-exchanged/ – цинк

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