 

Экономист указал на стратегический просчет США из-за Украины

23.07.2022, 20:08, Новости дня
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США поставили себя в заведомо невыгодное положение, отказавшись в 2010-х годах налаживать отношения с Россией, что закономерно привело к усилению взаимодействия последней с Китаем, сообщил американский экономист Джеймс Рикардс в статье для издания The Daily Reckoning.

По его словам, Вашингтон допустил серьезный стратегический просчет из-за своей позиции по Украине, позволив Москве и Пекину сформировать сильный альянс. Сейчас Вашингтон – «главный лузер собственной же политики», убежден Рикардс.

«В конце концов, стратегический расклад по формуле «двое против одного», где «двое» — это Китай и Россия, а «один» – США, демонстрирует грубейшую ошибку, совершенную американским руководством», – цитирует РИА «Новости» экономиста.

По его мнению, украинский кризис только способствовал более активному взаимодействию двух сверхдержав, свидетельствуя об окончательном провале Соединенными Штатами одной из ключевых внешнеполитических задач последних десятилетий. Также Рикардс считает, что последствия конфликта негативно скажутся именно на США, значительно ухудшив экономическую ситуацию в стране и ослабив доллар.

Ранее обозреватель издания New York Post Дуглас Мюррей заявил, что президенты РФ Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин фактически контролируют внешнюю политику Вашингтона.

До этого американский информационный канал Fox News опубликовал обширную аналитическую статью под названием «Пять неудач Байдена на Украине, которые только приободрили Россию».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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