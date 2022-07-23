Временного поверенного в делах Швеции вызвали в МИД Турции

В связи с «провокацией сторонников запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК)» в городе Гетеборг временный поверенный в делах Швеции в Анкаре вызван в МИД Турции.

«Узнав о террористической пропаганде, проводимой сторонниками РПК в Гетеборге временный поверенный в делах посольства Швеции в Анкаре был вызван в министерство иностранных дел. В этом контексте, были подчеркнуты ожидания того, что виновные будут установлены, будут приняты необходимые юридические и судебные меры, а также конкретные шаги в свете обязательств, зафиксированных в «Тройственном меморандуме», подписанном в Мадриде», – приводит РИА «Новости» сообщение дипломатического источника.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара по-прежнему может заморозить процесс вступления в НАТО Швеции и Финляндии, если они не выполнят ее условия, касающиеся противодействия террористическим организациям.

Напомним, накануне саммита НАТО в Мадриде Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции.

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