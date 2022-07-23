Мнение: Бело-сине-белый

22–24 июля в чешской столице проходит II Форум свободных народов России (Free Nations of Russia Forum). «Среди участников и спикеров Форума – оппозиционные активисты и политики, в том числе и находящиеся в вынужденной эмиграции, лидеры национальных движений регионов РФ, а также государственные деятели, дипломаты и политики стран Европы, Азии и Северной Америки, военные эксперты, экономисты, политологи, религиозные авторитеты, журналисты», – указано в пресс-релизе конференции.

Здесь каких-то особых сомнений нет: это форум современных власовцев, единственное отличие от «тех» лишь в том, что сегодня власовский флаг развевается над Кремлем, а потому реинкарнация создала для себя новую символику в виде бело-сине-белого флага.

На мой взгляд, здесь поговорка «чума на оба ваши дома» подходит как нельзя лучше. Состав участников с российской стороны — это представители той же самой системы, которых она отторгла, но они очень хотят в нее вернуться. По факту, это люди, которых сама по себе система российской власти устраивает полностью, их не устраивает то, что они теперь вне ее. В остальном никакой разницы с Кремлем и нынешним режимом там просто нет.

Неудивительно, что в форуме свободных народов России принимает участие изобильное число курирующих иностранных инстанций, которые обозначены в пресс-релизе как «…государственные деятели, дипломаты и политики стран Европы, Азии и Северной Америки, военные эксперты, экономисты, политологи, религиозные авторитеты, журналисты…» Идет подбор господ старост и бургомистров, поэтому такой процесс нельзя оставлять на самотек.

Все как обычно. Когда в России начнется смена персоналий режима, вся эта «свободная публика» немедленно рванет обратно строить «новую независимую демократическую Россию». Точно так же в революционный Египет в 11 году прибыл человек Запада Аль-Барадеи, правда, через три месяца ему пришлось спешно уносить ноги, так как кроме идей своих кураторов ничего предложить Египту он не мог. Февраль 17 года тоже вынес наверх точно такую же публику. Нынешние события на первом этапе начнутся совершенно так же, не нужно иллюзий — и все эти форумы проходят исключительно для тренингов этого этапа.

Весь вопрос, возникнет ли в стране (причем за короткий срок) что-то альтернативное власовцам — как тем, кто сейчас управляет страной, так и тех, которых готовят прийти на их место.

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