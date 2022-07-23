 

Тысячи болгар требуют лишить Христо Грозева гражданства из-за «клеветы на братскую Россию»

23.07.2022, 19:33, Разное
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По всей Болгарии проходят многотысячные акции протеста с требованием выслать из страны руководителя издания Bellingcat Христо Грозева.

Граждане возмущены русофобской позицией журналиста и призывают немедленно выслать его в США.

– Россия – это наша братская страна, а такие продажные журналисты как Христо Грозев пытаются уничтожить наши дружеские отношения. Мы требуем выкинуть эту американскую подстилку из Болгарии и навечно запретить ему въезд в страну, – заявил известный болгарский политик Александр Лилов.

В случае, если Грозев откажется добровольно эмигрировать, активисты обещают организовать бессрочное пикетирование его дома в Софии и редакции Bellingcat.

Сам Грозев предпочёл не комментировать акции, но источник авторитетной газеты «Труд» в окружении журналиста сообщил, что он крайне болезненно воспринимает произошедшее.

– Христо в шоке, он не ожидал, что простые люди выйдут на улицу митинговать против него. Он видит, что это не агенты Кремля, а самые обычные болгары. Поэтому сейчас Грозев крайне подавлен, – отметил источник газеты.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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