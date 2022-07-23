 

Китайские ученые обнаружили более 660 пульсаров с помощью телескопа FAST

23.07.2022, 19:23, Разное
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По сообщению агентства Синьхуа, субботнее открытие китайскими астрономами более 660 новых пульсаров стало возможным благодаря FAST, самому мощному в мире радиотелескопу.
Пульсары, высокоскоростные вращающиеся нейтронные звезды, которые испускают периодические импульсы (электромагнитное излучение), создаются при взрывах сверхновых из взрывоопасных ядер массивных умирающих звезд. Ученые считают, что благодаря своей плотности и быстрому вращению они создают идеальные условия для изучения законов физики. Главный инженер радиотелескопа FAST Цзян Пэн, которого цитирует агентство, заявил, что исследования и наблюдения с помощью радиотелескопа FAST достигли золотого века благодаря стабильной работе.

Он заявил, что FAST показал лучшие результаты, чем другие радиотелескопы, благодаря отличным возможностям приема сигналов и достаточному времени наблюдения.

Китайские эксперты в 1994 году предложили идею строительства гигантского радиотелескопа под названием FAST (Five hundred meters Aperture Spherical radiotelescope). Общая площадь телескопа равна 30 футбольным полям. Строительство началось в марте 2011 года. FAST был запущен в сентябре 2016 года в отдаленной провинции Гуйчжоу, в уезде Пинтань Цяньнань-Буй-Мяо. Проект является самым дорогим в Китае – 1,2 млрд юаней ($180 млн). Он был официально запущен в январе 2020 года и является самым чувствительным радиотелескопом в мире.



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