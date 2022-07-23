Всех пострадавших в аквапарке Анапы выписали
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
По сообщению пресс-службы администрации Краснодарского края, люди, поступившие в больницу после посещения анапского аквапарка, выписаны.
Пресс-секретарь пояснила РИА Новости, что все были выписаны.
В Анапе было госпитализировано девятнадцать человек, из них пять детей, которые ранее посещали аквапарк.
По предварительным данным, в аквапарке произошла техническая неполадка, которая привела к повышению уровня хлора.
Смотреть комментарии → Комментариев нет