 

Всех пострадавших в аквапарке Анапы выписали

23.07.2022, 19:23, Разное
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По сообщению пресс-службы администрации Краснодарского края, люди, поступившие в больницу после посещения анапского аквапарка, выписаны.
Пресс-секретарь пояснила РИА Новости, что все были выписаны.

В Анапе было госпитализировано девятнадцать человек, из них пять детей, которые ранее посещали аквапарк.

По предварительным данным, в аквапарке произошла техническая неполадка, которая привела к повышению уровня хлора.



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