 

В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии в России новых случаев заболевания оспой обезьян

23.07.2022, 18:45, Новости дня
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Новых подтвержденных случаев оспы обезьян в РФ нет, ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора.

«На сегодняшний день на всей территории РФ есть возможность оперативного проведения тестирования на оспу обезьян. До медицинских учреждений доведены исчерпывающие методические рекомендации о порядке действий при выявлении людей с подозрением на это заболевание», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

При появлении первых сообщений о случаях оспы обезьян в европейских странах на российской границе был усилен санитарно-карантинный контроль, напомнили в Роспотребнадзоре.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение.

До этого в РФ подтвердили первый случай оспы обезьян. Заболевание выявили у молодого человека, вернувшегося в страну из поездки по Европе и обратившегося в больницу с характерной сыпью.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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