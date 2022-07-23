В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии в России новых случаев заболевания оспой обезьян
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Новых подтвержденных случаев оспы обезьян в РФ нет, ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора.
«На сегодняшний день на всей территории РФ есть возможность оперативного проведения тестирования на оспу обезьян. До медицинских учреждений доведены исчерпывающие методические рекомендации о порядке действий при выявлении людей с подозрением на это заболевание», – приводит ТАСС сообщение ведомства.
При появлении первых сообщений о случаях оспы обезьян в европейских странах на российской границе был усилен санитарно-карантинный контроль, напомнили в Роспотребнадзоре.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение.
До этого в РФ подтвердили первый случай оспы обезьян. Заболевание выявили у молодого человека, вернувшегося в страну из поездки по Европе и обратившегося в больницу с характерной сыпью.
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