 

В борьбе с лишним весом способны помочь лекарства от мигрени

23.07.2022, 17:55, Разное
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Научные сотрудники Юго-Западного Калифорнийского университета в Соединенных Штатах Америки рассказали, что им удалось найти связь между снижением веса и употреблением лекарственных препаратов от мигрени.

Результаты исследования авторы опубликовали в журнале Journal of Experimental Medicine. Они провели эксперимент с участием лабораторных мышей с ожирением. Части животных давали препараты от мигрени, а другим животным – нет. Всех кормили одинаково, включая в рацион пищу с большим содержанием жиров.

Оказалось, что прием средств помог мышам похудеть на 3%, а участники второй группы лишь поправились на 5%. По мнению экспертов, эти данные пригодятся для перепрофилирования ряда средств от мигрени для эффективного снижения аппетита и веса.



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