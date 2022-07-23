 

Глава алтайского посёлка из солидарности с европейцами будет отключать электричество на 8 часов в сутки

23.07.2022, 17:33, Разное
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Глава Алфёровского сельсовета Майминского района Республики Алтай Кугрым Хонгак сообщил жителям о переходе на европейские стандарты потребления коммунальных услуг. Прежде всего, ежедневные отключения электроэнергии теперь будут длиться не четыре, а восемь часов 

«У нас на Алтае атомных электростанций нет, газификация тоже обошла нас стороной. Мы живём себе вполне по европейским нормам. В Европе сейчас экономят и мы будем», – пообещал глава села.

Хонгак напомнил, что ежедневные отключения электричества продолжаются уже несколько лет и недовольных этим на данный момент не осталось. Впрочем, теперь на дверях сельсовета вывесят график подачи напряжения, чтобы не нарушать ничьи планы.

По словам чиновника, программа солидарности с ЕС ещё лучше реализуется в других сферах ЖКХ – так, отсутствие в посёлке газо- и водопровода, а также централизованного отопления помогает эффективно экономить ресурсы. 

«Мы встали на путь единения с природой. Опасаюсь только одного – хоть бы новая ветка «Силы Сибири» не прошла через наш населённый пункт. Тогда люди перестанут экономить», – заключил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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