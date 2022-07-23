 

Мнение: ООН не исключает нападений на суда с зерном из Украины

23.07.2022, 17:25, Разное
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Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что договоренность о проходе кораблей с зерном через Черное море, достигнутая в пятницу в Стамбуле, не предусматривает механизма принуждения – она добровольная.

О, как! Выходит, что вопросы, которые я задал еще вчера, не такие уж и риторические: кто первым поднимет шум о невыполнении этих договоров? Или эти соглашения будут выполняться всеми сторонами неукоснительно?

Оказывается, что и в ООН не исключают нападений на торговые суда. И возможными инцидентами будет заниматься Совместный координационный центр (СКЦ).

Так и сказал Гриффитс : «В СКЦ будут представители Украины, России и Турции, и мы – ООН. И как предполагает абсолютно стандартная практика, когда есть стороны конфликта, вы следите за нарушениями договоренностей. Например, если открыли огонь, вы собираете две стороны и проводите оценку – кто что сделал, кто виноват».

«Затем вы договариваетесь с ними о принятии корректирующих мер, чтобы остановить бой. И если этого удастся добиться, сделать все, чтобы это не повторилось», – добавил представитель ООН.

В общем, пока ясно одно, что еще ничего не ясно… И простым блогерам типа меня, ничего не остается, как просто наблюдать за развитием событий.

На снимке: министр обороны РФ Сергей Шойгу, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш , министр обороны Турции Хулуси Акар и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время подписания соглашения о создании зернового коридора для вывоза по Черному морю зерна из Украины. Фотография оотсюда

Источник: Ирек Муртазин



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