Эрдоган назвал сроки начала перевозки зерна по Черному морю

Морские перевозки украинского зерна начнутся в скором времени, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По сообщению агентства Anadolu, Эрдоган заявил, что «благодаря морским перевозкам украинского зерна, которые начнутся в скором времени», удастся внести «важный вклад в устранение продовольственного кризиса», передает РИА «Новости».

Ранее замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что размер буферной зоны по бокам от морского коридора, по которому через Черное море будет вывозиться продовольствие Украины, пока не определен.

Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, что получает от этой зерновой сделки Россия.

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