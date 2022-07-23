ФБР заподозрило Huawei в краже данных о ядерном арсенале США

Федеральное бюро расследований США пришло к выводу, что оборудование китайской телекоммуникационной компании Huawei может перехватывать и передавать в Пекин конфиденциальные данные американских военных, в том числе касающиеся ядерного арсенала страны.

«В результате этих поисков мы смогли выявить многие проблемы в сфере контрразведки», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова бывшего старшего агента ФБР Джона Ленкарта, передает телеканал CNN.

Расследование началось еще во время президентства Барака Обамы, но оно до сих пор продолжается. Оно было настолько секретным, что ряд представителей Белого дома и других служб США не знали о его существовании вплоть до 2019 года.

Изданию источники сообщили, что нет сомнений, что оборудование Huawei способно перехватывать не только коммерческий сотовый трафик, но и засекреченные радиоволны, которыми пользуются военные.

Агенты ФБР выясняли, где в США сосредоточено больше всего оборудования Huawei, а также искали соглашения, которые «не имели смысла с точки зрения возврата инвестиций».

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