 

ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения

23.07.2022, 17:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение.

По его словам, на своей второй встрече, состоявшейся 21 июля, чрезвычайный комитет ВОЗ не смог достичь консенсуса по данному вопросу. Однако с учетом ряда факторов глава организации заявил, что «принял решение объявить вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном масштабе», передает ТАСС.

Глава ВОЗ также отметил, что вспышка оспы обезьян представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы, где риск высок, передает РИА «Новости».

По последним данным ВОЗ, более чем в 75 странах зарегистрировано около 16 тыс. случаев оспы обезьян. Большинство заражений выявляется в Европе, в основном среди мужчин, имевших половые контакты с мужчинами.

Ранее глава медрегулятора США объявила о выявлении оспы обезьян у детей.

Напомним, в России зафиксировали первый случай оспы обезьян, заболевание выявлено у гражданина, вернувшегося из Португалии. В ФМБА разработали тест-систему для выявления оспы обезьян.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.10.21 / Подросткам запретят посещать торговые центры без взрослых. В ККГА рассказали об ограничениях “красной” зоны

05.05.21 / Дело Тихановского и его сообщников направили в Верховный суд Белоруссии

27.01.21 / Дорн будет вести “Орел и решка” с российским шоуменом

30.11.21 / Жителям Украины предлагают по 1 тыс. грн в день за участие в государственном перевороте – Корниенко

10.04.22 / В Латвии из-за санкций против РФ возникла угроза безопасному хранению аммиака

07.01.21 / Чичваркин: Есть три реформы, которые нужно сделать, чтобы через 10 лет Украина ярко появилась на мировой винной карте

19.06.21 / В РФ получен нанопорошок для будущих 6G-технологий

03.06.21 / Эксперты рассказали об опасности несертифицированных смартфонов

21.10.20 / В Киеве мужчина в нетрезвом состоянии ранил ножом двух пассажиров рейсового автобуса

13.07.20 / Иммунолог назвал категории людей с наименьшим риском заболеть коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика