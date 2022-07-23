ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение.

По его словам, на своей второй встрече, состоявшейся 21 июля, чрезвычайный комитет ВОЗ не смог достичь консенсуса по данному вопросу. Однако с учетом ряда факторов глава организации заявил, что «принял решение объявить вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном масштабе», передает ТАСС.

Глава ВОЗ также отметил, что вспышка оспы обезьян представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы, где риск высок, передает РИА «Новости».

По последним данным ВОЗ, более чем в 75 странах зарегистрировано около 16 тыс. случаев оспы обезьян. Большинство заражений выявляется в Европе, в основном среди мужчин, имевших половые контакты с мужчинами.

Ранее глава медрегулятора США объявила о выявлении оспы обезьян у детей.

Напомним, в России зафиксировали первый случай оспы обезьян, заболевание выявлено у гражданина, вернувшегося из Португалии. В ФМБА разработали тест-систему для выявления оспы обезьян.

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